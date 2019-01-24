Константин Хабенский отдыхает в Крыму

Супруга артиста Ольга Литвинова сообщила, что они с мужем решили сбежать от крещенских морозов

«Все улетели на Мальдивы…..от этих крещенских московских морозов…., так было завидно, что мы тоже решились…., но добрались только до Анапы….., но там же тоже хорошо» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала жена Константина Хабенского в своем «Инстаграме».

Судя по фото, в Крыму погода прохладная, хотя артистка позволяет себе гулять в шлепанцах, но не снимает плащ.

Поклонники одобрили выбор звездной пары и высоко оценили их патриотизм. Напомним, что Ольгу Литвинову недавно заметили с округлившимся животом. О сроках беременности супруга Хабенского пока не сообщает.