«Драки интереснее театра»: Собчак не согласилась со СМИ

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новости, представленные в «топе Яндекса ». В своем телеграм-канале она выразила недовольство тем, что скандальные материалы набирают больше просмотров, чем объявления о театральных премьерах.

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала представленные в «топе Яндекса» новости об избиении ее супругом актером Максимом Виторганом режиссера Константина Богомолова . По словам Ксении, уже второй день она пребывает в шоке от того, что представлено в «главном» списке новостей.

«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки», — заявила Собчак.

Она считает несправедливым, что в «скандальности» обычно упрекают ее, а не журналистов, которые пишут такие новости и выносят их в «топ».

«Как говорил Довлатов, «Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?» — заключила Собчак.

На следующий день после инцидента телеведущая сообщила о своих «масштабных проблемах». Об этом она написала в ответ на реплику одного из телеграм-каналов.

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата», — пожаловалась Ксения.

Позже она публично пожелала приятного аппетита своему мужу, избившему режиссера. Снимок, на котором Виторган вместе с родственником сидит за столом и поедает пирожное, выложила дочь артиста Полина. В комментарии Ксения Собчак написала «Приятного аппетита!», сопроводив сообщение добродушной «скобочкой».

Также в связи с произошедшим телеведущая разместила в инстаграме свою фотографию в образе Анны Карениной . Подписчики знаменитости оценили такой «восхитительный троллинг».

«А главное в тему последних событий! Мы за «Каренина», а не за престарелого «Вронского», — написал один из пользователей.

Сам Богомолов рассказал, что ему все-таки пришлось прибегнуть к медицинской помощи: Виторган сломал режиссеру нос в двух местах. Через свою страницу в инстаграме Богомолов поблагодарил актрису Ирину Апексимову за то, что она посоветовала хорошего доктора, который вправил смещенные кости и нормализовал давление. Также режиссер рассказал о планах начать работу над спектаклем «Преступление и наказание» — вероятно, намекая на желание «наказать» Виторгана.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал Богомолов.

Тем временем в сети появляются видео, на которых раскрываются более подробные детали драки. На кадрах видно, как Виторган бьет Богомолова по лицу, тот падает на землю, после чего актер поднимает режиссера на ноги и снова бьет.

Спустя сутки после инцидента в распоряжении РЕН ТВ оказались материалы с внутренних камер видеонаблюдения. На ролике четко видно, как Богомолов возвращается в кафе с разбитым носом, при этом Виторган остается снаружи. Через какое-то время в заведение вбегает Ксения Собчак и быстрым шагом направляется в сторону режиссера. Не исключено, что до этого она встретилась со своим мужем на улице.

Во время бурного обсуждения произошедшего активизировались и очевидцы: один из посетителей кафе рассказал «Пятому каналу» о ходе событий, предшествующих драке.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел», — рассказал очевидец.

По словам свидетеля, охрана видела драку на улице, но не препятствовала ей. Богомолов вскоре вернулся в кафе с разбитым носом. Собчак пыталась успокоить режиссера, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, но на этот раз охрана не позволила им «сцепиться».