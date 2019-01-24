Запашный прогулялся по ТЦ с тигром без намордника

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с тигром на эскалаторе торгового центра.

«Нет тут никаких скидок! В этом торговом центре даже людей почему то нет», — так подписал дрессировщик этот снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Мнение подписчиков Запашного по поводу безопасности прогулки с тигром разделились.

«Почему без намордника?» — поинтересовалась @angelaben52.

«Прошу прощения, но так ходит с тигром не опасно?» — поинтересовался @fareed_alrabad.

Некоторые пользователи решили, что никакой опасности в этом нет. Они заявили, что с удовольствием погладили бы тигра и даже «расцеловали» бы его.

«Ой вообще нестрашно, я бы такого котика погладила, такой он классный», — написала @o.kishchenko.