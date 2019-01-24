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Меркель пошла против Трампа

Запашный прогулялся по ТЦ с тигром без намордника 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с тигром на эскалаторе торгового центра.
«Нет тут никаких скидок! В этом торговом центре даже людей почему то нет», — так подписал дрессировщик этот снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Мнение подписчиков Запашного по поводу безопасности прогулки с тигром разделились.
«Почему без намордника?» — поинтересовалась @angelaben52.
«Прошу прощения, но так ходит с тигром не опасно?» — поинтересовался @fareed_alrabad.
Некоторые пользователи решили, что никакой опасности в этом нет. Они заявили, что с удовольствием погладили бы тигра и даже «расцеловали» бы его.
«Ой вообще нестрашно, я бы такого котика погладила, такой он классный», — написала @o.kishchenko.
«Хочу таких компаньонов для шоппинга», — добавила @elenafedorova174.
Шоу-бизнес , Эдгард Запашный
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