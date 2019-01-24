Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

Столкновение Максима Виторгана и Константина Богомолова стало настоящей сенсацией на фоне спокойного, расслабленного новогодними праздниками и отпусками знаменитостей января. Мало кто мог предположить, что такие итальянские страсти кипят вокруг Ксении Собчак.

Особенно удивлены фактом драки Панды и ослика Иа (так за глаза называют Виторгана и Богомолова, соответственно) в театральных кругах. Говорят, что оба не способны и мухи обидеть. Поэтому появилась информация, что якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.

Можно представить моральное состояние Максима: с тех пор, как он женился на Ксении, в Сети и СМИ то и дело обсуждали его профессиональную. "несостоятельность" и причисляли чуть ли не к альфонсом, сравнивая его заработки с заработками именитой супруги. Тут и обычный человек бы вскоре сломался, что уж говорить об актере, у которого по роду деятельности более тонкая душевная организация.