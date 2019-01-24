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Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Репортеры убеждены, что мордобой, который учинили режиссеру Константину Богомолову актер Максим Виторган, на руку Ксении Собчак. Якобы при разводе в борьбе за ребенка телеведущей будет легче доказать, почему сын Платон должен остаться с ней.
Столкновение Максима Виторгана и Константина Богомолова стало настоящей сенсацией на фоне спокойного, расслабленного новогодними праздниками и отпусками знаменитостей января. Мало кто мог предположить, что такие итальянские страсти кипят вокруг Ксении Собчак.
Особенно удивлены фактом драки Панды и ослика Иа (так за глаза называют Виторгана и Богомолова, соответственно) в театральных кругах. Говорят, что оба не способны и мухи обидеть. Поэтому появилась информация, что якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.
Можно представить моральное состояние Максима: с тех пор, как он женился на Ксении, в Сети и СМИ то и дело обсуждали его профессиональную. "несостоятельность" и причисляли чуть ли не к альфонсом, сравнивая его заработки с заработками именитой супруги. Тут и обычный человек бы вскоре сломался, что уж говорить об актере, у которого по роду деятельности более тонкая душевная организация.
Как утверждает "Экспресс газета", Ксения Собчак специально довела мужа и натравила его на Константина Богомолова, чтобы в случае развода ей было легче отобрать у Максима их сына Платона.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Экспресс-газета
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