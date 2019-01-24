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Никита Джигурда не использует кукол вуду 

Рамблер 1 час назад
Никита Джигурда в суде доказывает, что не имеет отношения к чёрной магии. Он борется за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ с её сестрой, а та обвиняет Джигурду в колдовстве. Нынешний процесс затеял Никита, он подал иск против газеты «Комсомольская правда», которая напечатала статью, где утверждается, будто Никита, пытаясь завладеть наследством Браташ, использует куклу вуду. Джигурда настаивает на публикации опровержения и выплате компенсации. Однако, по словам специалистов, Никиту Джигурду интересует не столько судебное разбирательство, сколько самореклама, ведь любое появление артиста на публике вызывает ажиотаж.
Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Людмила Браташ , Комсомольская правда
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