Каскадер оценил драку Виторгана и Богомолова из-за Собчак

Иншаков заверил, что драка не была постановочной.

"Тот, кто бьет, поздоровее, больше, мощнее. Но бьет непрофессионально, понятное дело. При этом попадает", — сказал Иншаков.

Он отметил, что человек, который падает после удара, делает это "не картинно". Однако, добавил Иншаков, вероятнее всего это происходит от "испуга" и неопытности.

"Никогда, видимо, не получал", — заметил глава Гильдии каскадеров.

Ранее сообщалось, что видео драки Виторгана и Богомолова попало в сеть.