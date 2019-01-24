Режиссер и президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков по просьбе сайта mk.ru посмотрел видео, на котором запечатлены дерущиеся из-за Ксении Собчак актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.
Иншаков заверил, что драка не была постановочной.
"Тот, кто бьет, поздоровее, больше, мощнее. Но бьет непрофессионально, понятное дело. При этом попадает", — сказал Иншаков.
Он отметил, что человек, который падает после удара, делает это "не картинно". Однако, добавил Иншаков, вероятнее всего это происходит от "испуга" и неопытности.
"Никогда, видимо, не получал", — заметил глава Гильдии каскадеров.
Ранее сообщалось, что видео драки Виторгана и Богомолова попало в сеть.