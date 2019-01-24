Актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов дрались по-настоящему, заявил «Комсомольской правде» президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.
Осенью прошлого года СМИ впервые сообщили о предполагаемой любовной связи супруги Виторгана Ксении Собчак с Богомоловым.
В понедельник средства массовой информации сообщили об избиении режиссера актером в центре Москвы и даже опубликовали видео с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт.
«Никакой постановки здесь нет», — высказал свое мнение Иншаков, посмотрев запись.
Подозрения в том, что кадры драки и она сама могут быть постановочными, возникли у журналистов по той причине, что вскоре «виновница» инцидента, их коллега Ксения Собчак, запускает новое шоу.
Между тем президент Гильдии каскадеров уверен, что Виторган и Богомолов дрались по-настоящему.
«Обычная уличная драка», — отметил Иншаков, подчеркнув, что «не умеют драться ни тот, ни другой».
По его словам, Виторган «поздоровее», бьет непрофессионально, но попадает, а Богомолов не падает «картинно».