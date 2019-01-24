Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы
Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы

Иншаков оценил драку Виторгана и Богомолова 

Рамблер 4 часа назад
Актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов дрались по-настоящему, заявил «Комсомольской правде» президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.
Осенью прошлого года СМИ впервые сообщили о предполагаемой любовной связи супруги Виторгана Ксении Собчак с Богомоловым.
Собчак обменялась любезностями с Виторганом
В понедельник средства массовой информации сообщили об избиении режиссера актером в центре Москвы и даже опубликовали видео с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт.
«Никакой постановки здесь нет», — высказал свое мнение Иншаков, посмотрев запись.
Подозрения в том, что кадры драки и она сама могут быть постановочными, возникли у журналистов по той причине, что вскоре «виновница» инцидента, их коллега Ксения Собчак, запускает новое шоу.
Между тем президент Гильдии каскадеров уверен, что Виторган и Богомолов дрались по-настоящему.
«Обычная уличная драка», — отметил Иншаков, подчеркнув, что «не умеют драться ни тот, ни другой».
По его словам, Виторган «поздоровее», бьет непрофессионально, но попадает, а Богомолов не падает «картинно».
Комментарии24
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Александр Иншаков , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очередная американская гегемония»791
Захарова заявила о «ручном режиме смены власти» в Венесуэле158
Назван инструмент для уничтожения Украины128
Медведев не поедет на конференцию в Мюнхен24
Хлопок произошел в жилом доме в Москве7
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
В Каракасе идут ожесточенные столкновения
В мире
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение