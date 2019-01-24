Иншаков оценил драку Виторгана и Богомолова

Осенью прошлого года СМИ впервые сообщили о предполагаемой любовной связи супруги Виторгана Ксении Собчак с Богомоловым.

В понедельник средства массовой информации сообщили об избиении режиссера актером в центре Москвы и даже опубликовали видео с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликт.

«Никакой постановки здесь нет», — высказал свое мнение Иншаков, посмотрев запись.

Подозрения в том, что кадры драки и она сама могут быть постановочными, возникли у журналистов по той причине, что вскоре «виновница» инцидента, их коллега Ксения Собчак, запускает новое шоу.

Между тем президент Гильдии каскадеров уверен, что Виторган и Богомолов дрались по-настоящему.

«Обычная уличная драка», — отметил Иншаков, подчеркнув, что «не умеют драться ни тот, ни другой».

По его словам, Виторган «поздоровее», бьет непрофессионально, но попадает, а Богомолов не падает «картинно».