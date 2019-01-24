Рэпер Oxxxymiron дал матерное интервью Первому каналу

Рэп-исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron) дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу на предпоказе фильма «BEEF: Русский хип-хоп» в Санкт-Петербурге 22 января. Видеозапись была опубликована в YouTube.

«Вопрос, думаю, не ко мне, но фильм ******* [хороший], смотрите обязательно, фильм ******* [прекрасный]», — ответил рэпер на вопрос журналиста о качестве кинокартины.

Сотрудники Первого канала приехали на мероприятие специально, чтобы поговорить с Оксимироном. Дать интервью исполнителя попросил сам режиссер Рома Жиган, сообщило издание TJ.

Ранее Оксимирон наотрез отказался сотрудничать с Первым каналом. В 2015 году он стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и затем перестал появляться на экранах. Позже Оксимирон объяснил, почему он не дает интервью журналистам.