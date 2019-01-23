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Шнурова вызвали на боксерский поединок за высмеивание шпагатов Волочковой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @shnurovs
Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова пригласила на спарринг лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за высмеивание Анастасии Волочковой. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Шарипова рассказала, что встречались с Волочковой, и та показалась ей простым и открытым человеком. Она призвала уважать труд спортсменов и добавила, что российская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личная жизнь.
«Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», — написала боксерша.
22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил «раздвигать ляжки» всем, кто обделен талантом. Свое произведение певец проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.
В ответ Волочкова опубликовала снимок из сугроба и написала стихотворение, в котором намекнула, что Шнуров плохо выглядит и злоупотребляет алкоголем.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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