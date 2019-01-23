Шнурова вызвали на боксерский поединок за высмеивание шпагатов Волочковой

Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова пригласила на спарринг лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за высмеивание Анастасии Волочковой. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Шарипова рассказала, что встречались с Волочковой, и та показалась ей простым и открытым человеком. Она призвала уважать труд спортсменов и добавила, что российская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личная жизнь.

«Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», — написала боксерша.

22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил «раздвигать ляжки» всем, кто обделен талантом. Свое произведение певец проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.

В ответ Волочкова опубликовала снимок из сугроба и написала стихотворение, в котором намекнула, что Шнуров плохо выглядит и злоупотребляет алкоголем.