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Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян 

ТВ Центр 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак прокомментировала сообщения о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова. По ее словам, она ******** [испытывает крайнюю степень удивления] от чтения новостей.
Светская львица и супруга ревнивого актера пожаловалась, что личные разборки волнуют людей больше, чем театральные премьеры. При этом именно ей ставят в упрек "скандальность" и "дом2".
В завершении своего сообщения в телеграм-канале, Собчак вспомнила классику:
"Как говорил Довлатов, "сталин тиран, но кто написал миллион доносов?" (орфография и пунктуация сохранены, — прим. редакции).
Драка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла 21 января у одного из кафе в центре Москвы. Предположительно, актер приревновал Ксению Собчак к режиссеру и вывел его поговорить. Виторган ударил Богомолова по лицу и сломал ему нос.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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