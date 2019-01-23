Суд отправил Болдуина на курсы по управлению гневом

Американский актер Алек Болдуин полностью признал свою вину в деле о драке за парковочное место. 60-летний артист безоговорочно согласился с предъявленными ему обвинениями в покушении на нападение третьей степени и в преследовании второй степени тяжести.

Суд состоялся в Нью-Йорке, в среду, 23 января.

Теперь Алек должен будет заплатить 120 долларов и пройти курс занятий по управлению гневом, который длится четыре недели. Доказательства о прохождении психологического тренинга он должен предоставить судье до 27 марта.

Как сообщал News.ru, инцидент произошёл в начале ноября, рядом с домом режиссёра. Голливудская звезда не поделил место для автотранспорта с 49-летним мужчиной, который также пытался припарковать свою машину в разгар рабочего дня.