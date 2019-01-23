В смерти Криса Кельми обвинили его жену

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«Его могли бы спасти»: жену обвиняют в смерти Криса Кельми 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Смерть исполнителя хита "Ночное рандеву" стала для многих шоком. Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Из официального заключения судмедэкспертов следует, что артист умер от прободения язвы желудка. Однако друзья Кельми винят в случившимся его жену Людмилу.
Музыкант Владимир Шанс был одним из первых, кто узнал о смерти Криса. Получив горестное известие, он отправился в морг. Санитары, забиравшие тело знаменитости, рассказали, что в доме Кельми была некая брюнетка. Незнакомка была нетрезва и приглашала медиков к столу.
Шанс полагает, что пьяная дама — это жена умершего артиста Людмила. Владимир не понимает, почему супруга не отправила Криса в больницу. Он считает, что женщина была заинтересована в смерти звезды.
"Я скажу одно: ему можно было вызвать скорую вовремя, и его могли бы спасти. На мой взгляд, там произошло отравление, спиртное отравление", — отметил Шанс.
Экс-любовница Кельми Полина Белова также уверена, что в ту роковую ночь музыкант пил вместе с женой. По словам девушки, Крис хотел развестись с Людмилой и планировал делить имущество.
Однако соседка Анна Кармалей, которая иногда убиралась в доме исполнителя хита "Ночное рандеву", сообщила, что благоверная Кельми около шести лет не появлялась в загородном доме. Артист попросту выгнал жену. Якобы когда-то он застал супругу в постели с помощником по хозяйству.
В защиту Людмилы Кельми высказался друг семьи, юрист Алексей Лобарев. Адвокат отметил, что Людмила давать интервью не собирается. Но в доверительной беседе она рассказала, как именно развивались события в загородном доме звезды 90-х.
"29 января Крису вызывали скорую, жены еще не было. 30-го Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января тоже самое — ему стало плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное, обезболивающее сделали. Далее все нормально. Никакого алкоголя не было. Первого числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего находилась с ним", — отметил Лобарев в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.
По словам Алексея, медики несколько раз хотели забрать Кельми в больницу. Музыкант ехать никуда не хотел — он написал отказ от госпитализации.
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Шоу-бизнес , Видео , Крис Кельми , Московская область
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