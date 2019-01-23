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Режиссёра «Богемской рапсодии» обвинили в гомопедофилии 

News.ru + ещё 6 38 минут назад
Фото: Dick Thomas Johnson/wikipedia.org/CC BY 2.0
Режиссёра «Богемской рапсодии» Брайана Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних. Заявления на него подали сразу четверо мужчин.
Один из потерпевших заявил, что во время съёмок одного из фильмов в 1998 году, когда ему было 13 лет, Сингер трогал его за детородный орган и гладил тестикулы. Трое других мужчин рассказали, что режиссер склонил их к занятиям сексом зная, что они не достигли возраста согласия (в Калифорнии 18 лет — прим.). Одному из них было 15 лет, остальным по 17 лет.
Адвокат 53-летнего Сингера отрицает все обвинения и в очередной раз отмечает, что его клиент никогда не был вовлечён в действия сексуального характера с несовершеннолетними.
Ранее режиссера обвиняли в изнасиловании 17-летнего парня, после чего Сингера уволили из проекта «Богемская рапсодия». Официальной причиной киностудия Fox назвала его необоснованное отсутствие на площадке.
Снятый биографический фильм, посвящённый коллективу группы Queen спровоцировал повышенный интерес к песне «Богемская рапсодия», которая стала самой популярной песней XX века, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , В мире , Брайан Сингер
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