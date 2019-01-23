Елена Малышева не скрывает, что уже около 20 лет делает уколы ботокса. Однако не все поклонники считают, что это ее красит. Так, 57-летняя телеведущая поделилась на своей странице в Instagram совместным селфи с Ариной Шараповой и Татьяной Устиновой, однако подписчики раскритиковали внешность Малышевой.
Многим подписчикам фотография понравилась, однако некоторые оставили резкие комментарии в адрес Елены Малышевой, которая, по их мнению, переборщила с пластическими операциями.
«Какой там грим, там по 3 кг ботокса», «Я не решилась бы такую неудачную фотографию разместить на всеобщее обозрение», «Если честно, то не узнала Малышеву Е. В и Арину», «Что вы все с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?», «Лицо перетянутое», — написали интернет-пользователи в комментариях.