Сашу Савельеву заподозрили в беременности

Саша Савельева, солистка поп-группы «Фабрика», вышла замуж за актера Кирилла Сафонова 8 лет назад. После свадьбы поклонники звездной пары с нетерпением ждали новостей о грядущем пополнении в семьи, однако супруги не торопились становиться родителями.

В последнее время пользователи Сети стали подозревать, что Саша беременна, только она тщательно скрывает свое интересное положение при помощи мешковатой одежды.

Именно такой выбор нарядов певицы, которая ранее подчеркивала свою фигуру, заставил многих поклонников полагать, что артистка скоро станет мамой. Однако ни Саша, ни Кирилл подобные новости никак не комментируют.