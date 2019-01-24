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Бузова сделала Дану Борисову наркоманкой 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Дана Борисава согласилась на предложение Ольги Бузовой сыграть роль наркозависимой женщины в новом клипе. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях, сообщает «ФедералПресс».
В новом клипе Борисова изображает тусовщицу — наркоманку, какой она и была до реабилитации. Телеведущая признаётся, что вымышленный персонаж имеет много общего с её прошлой жизнью.
О том, что Дана Борисова подсела на наркотики в 2017 году публично объявила её мать. Для этого она пришла на передачи «Пусть говорят». Ведущий Андрей Малахов тогда организовал реабилитацию Борисовой в Таиланде. После выздоровления Дана вернулась к активной теле деятельности.
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