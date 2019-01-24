Бузова сделала Дану Борисову наркоманкой 

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Европа напомнила России о долгах

Появились данные о погибших при пожаре в доме в Балашихе

В России отреагировали на письмо с требованиями США

Турция услышала в словах Путина разрешение на атаку курдов

На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань