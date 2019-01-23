Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану

Семейный психолог дал совет Виторгану

Смирнов полагает, что основные разногласия в семье Виторгана и Собчак связаны с разницей их статусов.

«Перед голосованием публиковали доходы кандидатов: доход Собчак за прошлый год составил 500 млн рублей, а доход Виторгана порядка 10 миллионов. У нее автомобиль Bentley, у него — Toyota Camry 2012 года», — сопоставил психотерапевт.

По мнению Смирнова, скандал и драка Виторгана — это попытки хоть как-то соответствовать своей жене, стать таким же «значимым», как она.

«Строя из себя оскорбленную невинность и имея роман на стороне, Ксения пытается достать Виторгана из той ямы, в которую он себя загнал», — полагает психотерапевт.

«Яма», по мнению собеседника, это мысли артиста о том, что «жена у него кандидат в президенты, а он, несмотря на то что Виторган, в президенты не баллотировался».

«Она — невеликий кандидат в президенты, он — невеликий сын великого актера. Собчак пытается напомнить Виторгану, что он в первую очередь мужчина и дать понять, что нет смысла посыпать голову пеплом, что он ее недостоин, а нужно вставать и что-то делать», — считает психотерапевт.

Умная женщина, по мнению собеседника, всегда хочет, чтобы мужчина рядом с ней двигался и хотел жить, а не почивал на лаврах. Один из способов добиться этого — это пнуть мужчину, чтобы он «бегал, прыгал и летал», считает психотерапевт.

«Она хочет, чтобы он научился ценить себя, может быть, чтобы сыграл какую-нибудь звездную роль. Ей хочется, чтобы рядом с ней тоже был звездный мужчина, который горит и хочет жить», — уточнил Смирнов.

Уйти от Собчак, по мнению Смирнова, сейчас для Виторгана будет плохим вариантом, который будет означать, что он «не смог и слился». «Ежели уж человек выбрал себе в жену Елену Премудрую, то будь добр ей соответствовать: бегать и прыгать. Это был его выбор», — заключил психотерапевт.

Между тем в опубликованной в газета ВЗГЛЯД колонке высказывалась мысль о том, что в союзе Виторгана и Собчак роль выгодной партии наоборот принадлежала Максиму.