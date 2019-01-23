Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану

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Семейный психолог дал совет Виторгану 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Семейный психолог, психотерапевт Николай Смирнов объяснил газете ВЗГЛЯД поведение Ксении Собчак и посоветовал Максиму Виторгану «бегать и прыгать», чтобы соответствовать супруге.
Смирнов полагает, что основные разногласия в семье Виторгана и Собчак связаны с разницей их статусов.
«Перед голосованием публиковали доходы кандидатов: доход Собчак за прошлый год составил 500 млн рублей, а доход Виторгана порядка 10 миллионов. У нее автомобиль Bentley, у него — Toyota Camry 2012 года», — сопоставил психотерапевт.
По мнению Смирнова, скандал и драка Виторгана — это попытки хоть как-то соответствовать своей жене, стать таким же «значимым», как она.
«Строя из себя оскорбленную невинность и имея роман на стороне, Ксения пытается достать Виторгана из той ямы, в которую он себя загнал», — полагает психотерапевт.
«Яма», по мнению собеседника, это мысли артиста о том, что «жена у него кандидат в президенты, а он, несмотря на то что Виторган, в президенты не баллотировался».
«Она — невеликий кандидат в президенты, он — невеликий сын великого актера. Собчак пытается напомнить Виторгану, что он в первую очередь мужчина и дать понять, что нет смысла посыпать голову пеплом, что он ее недостоин, а нужно вставать и что-то делать», — считает психотерапевт.
Умная женщина, по мнению собеседника, всегда хочет, чтобы мужчина рядом с ней двигался и хотел жить, а не почивал на лаврах. Один из способов добиться этого — это пнуть мужчину, чтобы он «бегал, прыгал и летал», считает психотерапевт.
«Она хочет, чтобы он научился ценить себя, может быть, чтобы сыграл какую-нибудь звездную роль. Ей хочется, чтобы рядом с ней тоже был звездный мужчина, который горит и хочет жить», — уточнил Смирнов.
Уйти от Собчак, по мнению Смирнова, сейчас для Виторгана будет плохим вариантом, который будет означать, что он «не смог и слился». «Ежели уж человек выбрал себе в жену Елену Премудрую, то будь добр ей соответствовать: бегать и прыгать. Это был его выбор», — заключил психотерапевт.
Собчак пожаловалась на "крупные проблемы"
Между тем в опубликованной в газета ВЗГЛЯД колонке высказывалась мысль о том, что в союзе Виторгана и Собчак роль выгодной партии наоборот принадлежала Максиму.
Напомним, актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым. После этого Богомолов рассказал о полученных травмах в соцсетях, а телеведущая опубликовала фотографию в образе Анны Карениной.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Очевидец рассказал, как Собчак заступалась за Богомолова перед Виторганом Собчак после драки Виторгана предстала в образе Анны Карениной Богомолов рассказал о полученных в драке с Виторганом переломах
Комментарии23
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Анна Каренина , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Николай Смирнов , Деловая газета "Взгляд"
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