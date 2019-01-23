Бывшая пассия Головина осталась без жилья

Выступлениями на скандальных ток-шоу Светлана Белогурова добилась не того, к чему стремилась

Бывшая любовница звезды сериала «Кадетство» Александра Головина и мама маленькой Оливии в очередной раз пришла в студию программы «Пусть говорят», чтобы рассказать о своей беде. Оказывается, Светлана с восьмимесячной дочкой только что остались без жилья и средств к существованию. Все это время они жили на квартире Анастасии Самбурской, которую та предложила безвозмездно и даже выдавала содержание по тридцать тысяч рублей в месяц при одном условии: чтобы Белогурова не начинала выступать на телевидении с претензиями к Головину . Адвокат Белогуровой Екатерина Гордон высказала предположение, что таким образом, через посредничество Самбурской, инкогнито попытался остановить ее подопечную сам Александр. Но близкие к артисту люди, которые стали гостями программы, категорически отрицали эту версию. Они утверждали, что с самого начала, узнав о своей беременности, бывшая любовница начала шантажировать отца своего ребенка и развернула целую кампанию, когда дочь появилась на свет.

О том, какие причины побудили Самбурскую сделать доброе дело, присутствующие строили разные догадки. Но главной темой стало то, что Анастасия потребовала освободить свою квартиру после того, как ее землячка и бывшая приятельница не выполнила условие и приняла предложение выступить на ТВ. В результате молодая мать с ребенком оказалась без денег и без крыши над головой и обвинила Самбурскую в бесчеловечности.

От имени Александра Головина в студии выступил его адвокат. Он сказал, что до получения результатов ДНК-теста вообще ничего комментировать не собирается. Напомним, что накануне СМИ сообщили, что артист дал согласие сделать тест на отцовство.

Обсуждение темы продолжилось в «Инстаграме». Многие фолловеры посмотрели передачу и поделились мнением насчет сложившейся ситуации. Большинство приняли сторону Белогуровой, дескать, вот так выгонять на улицу жестоко. Одинокие возражения насчет того, что «Самбурская Н. помогала Светлане во время беременности и после родов, а в „Пусть говорят“ об этом ни слова не сказали» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), поддержки не получили.

Свою позицию Белогурова аргументирует и в микроблоге — тем, что жить в столице со звездным размахом трудно: «Книги стали дорогими, музыка платная, детские сады для миллионеров, надо тысяч 150 минимум зарабатывать, чтоб позволить себе няню, потому что надо на что-то жить помимо этого», — пожаловалась она. Правда, Светлана уверена, что не пропадет: