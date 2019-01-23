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«Моим отцом был дед»: ошарашивший правдой Шаляпин решился на ДНК-тест 

Дни.ру + ещё 2 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Крестная певца Прохора Шаляпина раскрыла семейную тайну, которую артист и его мать Елена Колесникова скрывали 35 лет. Возможно, биологическим отцом вокалиста является его дедушка. Шаляпин решился на ДНК-экспертизу.
Сам Прохор заявляет, что не хотел обнародования этой истории, ведь она бьет по репутации его родительницы.
"С самого детства в семье у нас ходила такая легенда. Дедушка для меня всегда был эталоном, в плане своего отношения к жизни, поэтому, несмотря на некрасивость этой ситуации, я бы был счастлив, если бы моим отцом был дед, а не отец. Но это очень бьет по репутации моей мамы", — заметила звезда.
Артист отметил, что Андрей Иванович Захаренков, которого он всю жизнь считал родным отцом, уже 25 лет находится на принудительном лечении в психиатрической клинике из-за совершенного преступления. Шаляпин заявил, что этот мужчина маньяк и деспот, который испоганил ему детство.
Елена Колесникова о том, кто же настоящий отец ее знаменитого сына рассказывать не хочет. Однако отмечает, что свекр Иван Андреевич, всегда был добр и внимателен к ней.
"У свекра Ивана Андреевича, несмотря на то что он был женатым человеком, было очень много женщин. Создалось такое впечатление, что, когда мы там остаемся вдвоем, он ко мне пристает", — рассказала Колесникова в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
В том же ток-шоу огласили результаты ДНК-теста на отцовство. "Андрей Захаренков с вероятностью 99,9999% биологический отец Прохора Шаляпина", — заявила эксперт в студии. Артиста эта новость немного огорчила, он ждал другого результата.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Прохор Шаляпин , Елена Колесникова
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