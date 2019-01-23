Тяжело больная Юлия Началова смирилась со своей судьбой

Юлия Началова опубликовала коллаж, где снята в настоящем времени и десять лет назад. Артистка призналась, что довольна своей жизнью, несмотря на серьезные проблемы.

Юлия Началова приняла участие в модном проекте, который заключается в публикации коллажей своих фотографий с разницей в десять лет. Артистка выложила кадры, сделанные в 2019 году и в 2009-м, соответственно.

Певица призналась, что долго думала о том, как нужно относиться к своему возрасту, и в итоге пришла к выводу — нужно получать наслаждение от жизни. "у меня состоялась самая моя главная победа в жизни — это моя дочь, моя жизнь, мое счастье.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — заявила Юлия Началова, имея в виду единственную наследницу — дочь Веру.

Артистка отметила, что не умеет прятать эмоции, все, что она испытывает, написано у нее на лице. "Когда я очень счастлива, когда мне больно, когда я очень устала или переутомилась, но я стала учиться принимать себя, стараться быть в гармонии с собой и с окружающим миром, я никогда не обижаюсь на моих любимых " диванных критиков ")) потому, что живу абсолютно другой жизнью.. без зависти к людям", — призналась певица.

Началова дала понять, что благодарна за все, что с ней случилось.

"Я люблю свою семью, я люблю свою работу (со всеми ее сложностями)) Я знаю свое предназначение в этой жизни, я занимаюсь профессионально этим 28 лет (рано начала))))) В итоге, это жизнь и относиться к этому нужно спокойно", — заключила Началова.

"Каждое утро (несмотря на все трудности, поверьте они у меня тоже есть, как и всех вас, я встаю каждое утро и говорю себе: " Я счастлива! И Я всем желаю Счастья!" — завершила свой пост смирившаяся с собственной судьбой артистка.

Отметим, что ранее стало известно о тяжелой болезни Юлии Началовой. У певицы мигрирующая подагра. С недугом она столкнулась восемь лет назад. Вначале Юлия старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней. В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело.