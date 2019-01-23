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В Сети потребовали возвращения толстого Соловьева 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев принял участие во флешмобе #20yearschallenge, в рамках которого пользователи показывают свои фото 20-летней давности. Подписчики журналиста в Instagram либо не узнали его на старом фото, либо, наоборот, поностальгировали и попросили вернуть «доброго толстяка».
Снимки демонстрируют, что телеведущий серьезно сбросил вес за это время.
«Я не узнал Вас в гриме))» — написал @pogodinoleg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Пополнее добрей», — заявил @avgustin2805.
«Толстяком был добрее», — согласился @morozov180868.
Некоторые пользователи отметили, что Соловьев в версии 20-летней давности напоминает певца Михаила Круга.
«Жалко Круга, хороший был мужик», — написал @matroskin_the_cat.
«Фото — путь от Михаила Круга до Ким Чен Ина», — заявил @dr.on.
Также пользователи заявили, что у Соловьева изменился не только вес, но и политические взгляды.
«Насколько я помню тогда вы были другого мнения о нашей политике и политиков высшего эшелона вообще…» — написал @armen__aperyan.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Михаил Круг
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