В Сети потребовали возвращения толстого Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев принял участие во флешмобе #20yearschallenge, в рамках которого пользователи показывают свои фото 20-летней давности. Подписчики журналиста в Instagram либо не узнали его на старом фото, либо, наоборот, поностальгировали и попросили вернуть «доброго толстяка».

Снимки демонстрируют, что телеведущий серьезно сбросил вес за это время.

«Я не узнал Вас в гриме))» — написал @pogodinoleg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Пополнее добрей», — заявил @avgustin2805.

«Толстяком был добрее», — согласился @morozov180868.

Некоторые пользователи отметили, что Соловьев в версии 20-летней давности напоминает певца Михаила Круга

«Жалко Круга, хороший был мужик», — написал @matroskin_the_cat.

«Фото — путь от Михаила Круга до Ким Чен Ина», — заявил @dr.on.

Также пользователи заявили, что у Соловьева изменился не только вес, но и политические взгляды.