Крымский отель Ротару остался без посетителей

Ялтинский отель Villa Sofia, которым певица София Ротару владеет более десяти лет, пустует из-за высоких цен. Об этом сообщает «Собеседник».

Корреспонденты издания рассказали, что на воротах отеля висит большой замок, а без предварительного бронирования номера попасть внутрь нельзя. Охранник заявил журналистам, что в Villa Sofia нет ни одного постояльца.

«Сами понимаете, цены у нас высокие, не каждый себе может позволить», — сказал он.

«Собеседник» отмечает, что отель расположен в сердце набережной Ялты в историческом здании. Постояльцам предлагают люксовые апартаменты с видом на море, но некоторые гости все равно остаются недовольны.

Последние отзывы об отеле на Tripadvisor датированы летом 2017 года. В 2016-м одна гостья пожаловалась, что номера отеля «отремонтированы на скорую руку и из дешевых материалов по большей части».

«Отель не тянет на 20000 руб в сутки, ну никак! Максимум 4000 руб. в сутки я была бы готова отдать за проживание, несмотря на хороший завтрак», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Единственным достоинством женщина назвала вежливый персонал. Однако другой гостье не понравились и сотрудники отеля.

«Тапочки, халат, абсолютный стандарт, персонал с кривым лицом и скудные стандартные завтраки. Совок так и остался совком. Ротару за 28 рублей в вашем номере не поёт», — отметила она.

сайт отеля

«Собеседник» отмечает, что всего в отеле 12 номеров с «антикварной мебелью». Собственного пляжа у отеля нет, поблизости находится городской пляж. Самый дешевый номер категории люкс стоит от 16 до 21,5 тысячи рублей. «Люкс комфорт» обойдется от 20 до 28 тысяч рублей, а «роскошный люкс» — в 82 тысячи рублей.

Охранник заявил изданию, что сама Ротару в последний раз побывала в отеле еще до присоединения Крыма к России.