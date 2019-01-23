Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем микроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи уверены, что Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к "блатной теме".
На фотографии музыкант позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. Тимати примерил джинсовую куртку, брюки и кепку. "Альтернативный вариант зимней формы для сборной по футболу", — написал он, ссылаясь на скандал с российскими спортсменами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Многие пользователи обратили внимание, что рисунки на куртке исполнителя похожи на татуировки заключенных.
"Владимирский централ, ветер северный…", "Когда хотел быть авторитетом, но стал рэпером", "Когда переиграл в игру "Тюряга", "Немного смущает, когда подобная стилистика идет в массы", "За такую куртку могут и спросить", "Тимати, это уж слишком, могут и спросить… Не та культура, которая молодежи нужна", "В таком наряде тебе нужно на зону" — написали комментаторы.
Автор сайта "Русская семерка" утверждает, что люди, которые ни разу не сидели в тюрьме, не должны использовать такие изображения. В противном случае они могут вызвать неодобрение у бывших заключенных.
"Если вы никак не связаны с криминальным миром, то от подобных татуировок лучше воздержаться. Поскольку, может статься, за них придется отвечать, а именно доказывать, что нательные рисунки вы заслужили", — передает "Экспресс-газета".