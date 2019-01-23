Уголовники объявили охоту на провинившегося Тимати

Тимати может столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к "блатной теме". Популярный хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем микроблоге снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи уверены, чтоможет столкнуться с большими проблемами, если будет обращаться к "блатной теме".

Тимати примерил джинсовую куртку, брюки и кепку. "Альтернативный вариант зимней формы для сборной по футболу", — написал он, ссылаясь на скандал с российскими спортсменами Павлом Мамаевым. На фотографии музыкант позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже.примерил джинсовую куртку, брюки и кепку. "Альтернативный вариант зимней формы для сборной по футболу", — написал он, ссылаясь на скандал с российскими спортсменами Александром Кокориным

Многие пользователи обратили внимание, что рисунки на куртке исполнителя похожи на татуировки заключенных.

"Владимирский централ, ветер северный…", "Когда хотел быть авторитетом, но стал рэпером", "Когда переиграл в игру "Тюряга", "Немного смущает, когда подобная стилистика идет в массы", "За такую куртку могут и спросить", "Тимати, это уж слишком, могут и спросить… Не та культура, которая молодежи нужна", "В таком наряде тебе нужно на зону" — написали комментаторы.

Автор сайта "Русская семерка" утверждает, что люди, которые ни разу не сидели в тюрьме, не должны использовать такие изображения. В противном случае они могут вызвать неодобрение у бывших заключенных.