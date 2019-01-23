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Прилучного настигло возмездие после новости об избиении жены 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр из фильма
28 января на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала "Возмездие". Главную роль в картине — бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина — сыграл Павел Прилучный. Появится в проекте и его жена Агата Муцениеце.
"Меня сразу привлёк сценарий, местами он, конечно, жесткий, но зато правдивый, — рассказал "Дни.ру" Павел Прилучный. — И в итоге получилась очень интересная история про человека, который готов на все, чтобы защитить свою семью, ее честь и свое имя. Он готов отстоять право на жизнь в небольшом городке. Мой герой — военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что его семья, его маленькая дочка — это то единственное, что по-настоящему необходимо ему в жизни. Он все отодвигает на второй план и пытается наладить отношения со своей семьей. Так закручивается непростая ситуация, в которой он в итоге пытается разобраться".
Создатели уделили особое внимание сценам драк, единоборств, трюкам и эффектным приемам, многие из которых Павел Прилучный мастерски исполнил сам. "Раньше я часто занимался. Сейчас не хватает времени, но в любое свободное время стараюсь посещать зал. Мой вид спорта — это бокс, но сейчас я не спрингую, потому что можно так "наспринговаться", что смен отложить парочку. Как-то надо держать лицо в форме. В юношестве я занимался и даже получал какие-то награды, это было мне интересно, надеюсь, что в кино это будет убедительно", — заверил артист.
Напомним, что накануне выхода сериала общественность потрясла новость, что Павел Прилучный жестоо избил свою супругу Агату Муцениеце. Позже актриса заявила, что это неправда и обвинила СМИ в клевете. Мол, журналисты забыли написать, что Прилучный избил ее до полусмерти, а сама она уже два года беременна, но не может родить.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , ГРУ , НТВ
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