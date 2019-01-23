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«Улетаю со слезами на глазах»: Барановская вспомнила о своей жизни в Лондоне 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает своих детей. За то время, пока светская львица жила под одной крышей со спортсменом — Аршавин так и не сделал Юлии предложения руки и сердца — она родила ему сына Артема, мальчику исполнилось тринадцать лет, дочку Яну, десять лет. А вот младший сын Арсений, который появился на свет в 2012 году рос без отца — футболист ушел из семьи, когда Юлия находилась на пятом месяце беременности. Однако именно Арсений, которого ждала телеведущая, так похож на своего отца — мальчик увлекается футболом и делает свои первые успехи в детской академии «Барселона».
Недавно телеведущая вернулась из своей поездки в Великобританию, признавшись, что ей всегда тяжело улетать из Лондона. Ведь именно в этом городе она обрела друзей, воспитывала детей пока Андрей Аршавин выступал за «Арсенал».
«Каждый раз улетаю из этого города со слезами на глазах, но дело совсем не в нём, не в городе, а в моих близких людях, которые живут тут, знакомство и дружбу, с которыми подарил мне Лондон за шесть лет жизни здесь. За два дня увиделась почти со всеми, отметили два дня рождения моих девочек, нагулялись, наговорились, посмеялись и всплакнули тоже. Я очень скучаю… И, конечно, вернусь… А теперь домой. Завтра ждёт любимая работа… Берегите родных и близких, берегите друзей, цените отношения, проверенные временем, огнём, водой и медными трубами», — написала в своем микроблоге Юлия Барановская.
Светская львица призналась, что не переживает из-за того, что ее младшего сына когда-нибудь будут сравнивать с его отцом. Юлия делает все для того, чтобы ее дети не чувствовали себя брошенным и ненужными: она гордится их успехами, позволяя им самим выбирать, чем они будут заниматься. Дочка теледивы — Яна увлекается танцами, и Барановская полностью поддерживает стремления малышки.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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