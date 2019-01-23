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Вадим Казаченко вступился за настоявшего на установлении отцовства Александра Головина 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В студии программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» бывшая возлюбленная Александра Головина — 32-летняя Светлана Белогурова — заявила, что актер предлагал ей прервать беременность, когда только узнал, что она находится в интересном положении. С актер девушка познакомилась на съемочной площадке в Ялте. Тогда Светлана подрабатывала в качестве гримера, а Александр исполнял в фильме «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» одну из главных ролей.
Вскоре между молодыми людьми завязались отношения, обоюдная симпатия переросла в роман. Все складывалось так стремительно, что когда девушка узнала о беременности, то сразу рассказала об этом своему избраннику. Белогурова утверждает, что Александр обещал заботиться о ней и их общем малыше. Однако спустя некоторое время предложил матери своего будущего ребенка сделать аборт. Несмотря на произошедшее, Светлана все-таки выносила малыша и родила дочку, которую назвала Оливией.
Головин не собирался признавать ребенка без ДНК-теста на отцовство. Примечательно, что коллеги Александра по творческому цеху поддержали артиста: так, Кирилл Емельянов, Елена Захарова, Борис Грачевский встали на сторону Головина. Прокомментировал ситуацию и певец Вадим Казаченко.
«Я смотрел программу… У меня вопросом: о чем говорит тот факт, что женщины начинают записывать тайком разговоры со своими мужчинами? Давайте говорит откровенно: это жизненная ситуация, а не звонки с угрозами. Частный разговор между двумя людьми, который одна сторона идет продавать за деньги на федеральный канал», — приводит «Собеседник» слова Вадима Казаченко.
При этом артист посоветовал Александру Головину не только отказаться от участия в съемках ток-шоу, но и не давать публичных комментариев, избежав тем самым провокаций. В свою очередь, адвокат актера сообщил, что Александр готов пойти на контакт только после того, как будет проведена экспертиза на отцовство.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Вадим Казаченко , Кирилл Емельянов , Александр Головин , Борис Грачевский , Елена Захарова , ИД "Собеседник"
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