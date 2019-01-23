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Лолита насмешила подписчиков странным нарядом 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российская певица Лолита Милявская выложила в Instagram юмористическое видео, на котором предстала в экстравагантном наряде от дизайнера Игоря Гуляева.
Лолита сообщила, что Гуляев готовит наряды для её новой концертной программы. Артистка примерила на себя огромную шапку и меховую накидку в ярких зелёно-оранжевых тонах. Именно так, по мнению кутюрье, должны одеваться все звёзды российской эстрады.
«Я, в принципе, готова и так», — пошутила певица.
«Не распугай мне народ», — слышен голос Гуляева, который снял всё происходящее на свой смартфон.
Лолита предположила, что в таком виде она может подрабатывать и раздавать флаеры, выбежала из бутика на улицу и стала зазывать людей в фирменный магазин.
«Не проходим мимо. Заходим к Гуляеву. Все к Гуляеву», — объявила артистка.
Пользователи соцсети восторженно отреагировали на экспромт певицы.
«Как же я рада, что подписана на Лолиту. Вы так поднимаете настроение. Умница, красавица», — написала в комментариях к виде @tatavedyakina1982 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Ред.).
«Лолочка, как много в вас позитива. Вы просто аккумулятор.. ролик классный», — восхитилась @aparina.galina.
«Лола позитивная и настоящая. Без ретуши. За что респект и уважуха!» — резюмирует @helendi66.
Меньше чем за сутки видео посмотрели почти 350 тысяч пользователей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Игорь Гуляев
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