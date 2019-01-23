Лолита насмешила подписчиков странным нарядом

Лолита сообщила, что Гуляев готовит наряды для её новой концертной программы. Артистка примерила на себя огромную шапку и меховую накидку в ярких зелёно-оранжевых тонах. Именно так, по мнению кутюрье, должны одеваться все звёзды российской эстрады.

«Я, в принципе, готова и так», — пошутила певица.

«Не распугай мне народ», — слышен голос Гуляева, который снял всё происходящее на свой смартфон.

Лолита предположила, что в таком виде она может подрабатывать и раздавать флаеры, выбежала из бутика на улицу и стала зазывать людей в фирменный магазин.

«Не проходим мимо. Заходим к Гуляеву. Все к Гуляеву», — объявила артистка.

Пользователи соцсети восторженно отреагировали на экспромт певицы.

«Как же я рада, что подписана на Лолиту. Вы так поднимаете настроение. Умница, красавица», — написала в комментариях к виде @tatavedyakina1982 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Ред.).

«Лолочка, как много в вас позитива. Вы просто аккумулятор.. ролик классный», — восхитилась @aparina.galina.

«Лола позитивная и настоящая. Без ретуши. За что респект и уважуха!» — резюмирует @helendi66.

Меньше чем за сутки видео посмотрели почти 350 тысяч пользователей.