«Кого хотим удивить?»: примерившей мини Рудковской напомнили о возрасте

Сама Яна Рудковская придерживается мнения, что женщина в любом возрасте может выглядеть прекрасно.

Наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Instagram не раз вступала в полемику с подписчиками, пытаясь объяснить им, почему она позволяет себе участие в фотосессиях, демонстрируя фигуру перед объективами фотокамер. Светская львица уверена, что и после сорока лет представительницы прекрасного пола могут позволить себе выглядеть не хуже юных девушек. Поэтому Рудковская не видит смысла отказывать себе в праве получать комплименты, которые оставляют на ее страничке верные почитатели.

В своем микроблоге 44-летняя Яна опубликовала фото, на котором она запечатлена в дизайнерском мини-платье. Однако не все поклонники по достоинству оценили образ светской львицы. Многие напомнили супруге Евгения Плющенко о возрасте, заметив, что у Рудковской есть уже взрослый сын.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 22 Янв 2019 в 8:08 PST «В таком возрасте, какое может быть мини? У вас же сын взрослый парень. Скоро в дом невесту приведет… а мама все молодится и молодится», «Ну, какая глупость… Так кривляться в свои годы… Кого хотим удивить?! Наивность и глупость такая», — заверили подписчики, посоветовав Яне выбирать наряды, которые соответствовали бы ее статусу замужней женщины.

При этом нашлись и те, кому наряд музыкального продюсера не показался излишне откровенным. Фанаты похвалили Яну Рудковскую за тонкий вкус, отметив, что в ее гардеробе сложно найти вещи, которые она купила на распродаже. «Возраст возрастом, но как же она хороша! Стройная, как девочка», «Яна, не слушайте, это все от зависти», «Ой, а я сегодня туфли старые с такими носками выкинула… думала уже не в тренде, ан, нет! Модные», «Красивая», — поддержали светскую львицу верные почитатели.