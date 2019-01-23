Ксения Собчак заявила в своем телеграм-канале, что столкнулась с "крупными проблемами".
Заявление было сделано в ночь на среду — примерно через сутки после драки своего мужа Максима Виторгана с театральным режиссером Константином Богомоловым.
"Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата", — написала Собчак, комментируя обращенные к ней реплики.
Драка Богомолова и Виторгана в течение нескольких часов являлась неподтвержденной информацией.
Садальский порадовался драке Виторгана с БогомоловымОднако в течение вторника достоянием гласности стала видеозапись конфликта.
В своем инстаграме о полученных травмах рассказал Богомолов.
Бывшему кандидату в президенты России Собчак приписывают роман с театральным режиссером.
В то же время отпуск телеведущая провела со своим мужем.