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Кэти Топурия болезненно похудела 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Кэти Топурия недавно рассталась с известным рэпером Гуфом, который был пойман на измене с молодой поклонницей из Екатеринбурга. Артистка сделала для себя правильные выводы и смогла двигаться вперед, оставив неудачные отношения в прошлом. Однако разрыв с Гуфом всё же был для нее болезненным.
К такому выводу пришли поклонники Кэти, которые заметили, что на последних фотографиях звезда выглядит слишком худой. Конечно, у нее никогда не было лишних килограммов, но сейчас худоба кажется нездоровой. Певица заявила, что похудела на нервной почве. По словам артистки, сейчас ей сложно набирать вес.
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Шоу-бизнес , Гуф , Екатеринбург
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