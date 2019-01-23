Кэти Топурия болезненно похудела

Певица Кэти Топурия недавно рассталась с известным рэпером Гуфом , который был пойман на измене с молодой поклонницей из Екатеринбурга . Артистка сделала для себя правильные выводы и смогла двигаться вперед, оставив неудачные отношения в прошлом. Однако разрыв с Гуфом всё же был для нее болезненным.

К такому выводу пришли поклонники Кэти, которые заметили, что на последних фотографиях звезда выглядит слишком худой. Конечно, у нее никогда не было лишних килограммов, но сейчас худоба кажется нездоровой. Певица заявила, что похудела на нервной почве. По словам артистки, сейчас ей сложно набирать вес.