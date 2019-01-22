Очевидец рассказал о драке в кафе из-за Собчак

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел режиссер Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями», — рассказал посетитель заведения.

По его словам, через какое-то время в кафе вошел Виторган, подошел к Богомолову и предложил ему выйти, при этом интересуясь у него, «ты мужик или не мужик».

Согласно записям с камер видеонаблюдения, разговор на улице продлился около 25 секунд, после чего Виторган нанес режиссеру несколько ударов в лицо. Богомолов сопротивления не оказывал.

По словам очевидца, охранники заведения не препятствовали драке. Когда Богомолов вернулся в кафе, у него был разбит нос и шла кровь.

Собеседник телеканала сообщил, что через некоторое время в кафе вернулась Ксения Собчак. Она стала успокаивать режиссера, и тут снова появился Виторган.

Собчак заступилась за режиссера перед мужем, после чего актер покинул заведение один. Богомолов и Собчак ушли из кафе вместе.

Накануне СМИ сообщили, что Максим Виторган избил Константина Богомолова в кафе в центре Москвы из-за Ксении Собчак.