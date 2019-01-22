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Очевидец рассказал о драке в кафе из-за Собчак 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Instagram
Очевидец драки режиссера Константина Богомолова и актера Максима Виторгана рассказал подробности произошедшего.
В беседе с РЕН ТВ очевидец заявил, что Богомолов находился в кафе с супругой Виторгана Ксенией Собчак.
«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел режиссер Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями», — рассказал посетитель заведения.
Виторган разбил нос Богомолову
По его словам, через какое-то время в кафе вошел Виторган, подошел к Богомолову и предложил ему выйти, при этом интересуясь у него, «ты мужик или не мужик».
Согласно записям с камер видеонаблюдения, разговор на улице продлился около 25 секунд, после чего Виторган нанес режиссеру несколько ударов в лицо. Богомолов сопротивления не оказывал.
По словам очевидца, охранники заведения не препятствовали драке. Когда Богомолов вернулся в кафе, у него был разбит нос и шла кровь.
Собеседник телеканала сообщил, что через некоторое время в кафе вернулась Ксения Собчак. Она стала успокаивать режиссера, и тут снова появился Виторган.
Собчак заступилась за режиссера перед мужем, после чего актер покинул заведение один. Богомолов и Собчак ушли из кафе вместе.
Накануне СМИ сообщили, что Максим Виторган избил Константина Богомолова в кафе в центре Москвы из-за Ксении Собчак.
Комментарии17
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , РЕН ТВ
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