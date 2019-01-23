"В народе говорят, что если сучка не хочет, кобель на нее никогда не вскочит, — несколько грубовато о поведении Собчак пишет Лена. — Если уж кому и надо было тут хорошенько врезать, то только подлой жене. Впрочем, некоторым курам такие битвы оленей нравятся. Как же, вон, за нее — кровавая бойня. Значит, она не лошадь, а женщина, если двое ее хотят аж до крови!"
"Ксения — не та баба, из-за которой можно расстраиваться. Лучше вздохни и скажи: слава Б-гу и спасибо, что можно подать на развод. От этой бабы ты просто так бы сам не избавился. И хорошо, что Богомолов влип вместо тебя", — заключила Лена в своей публикации.
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Самая недооцененная вещь из всего многообразия оставленного мною «культурного наследия», это книга «Энциклопедия Лоха» с иллюстрациями прекрасного Андрея Бартенева. Надо бы переиздать нетленочку))): «Наверняка кто-то из самых простых и недалеких моих читателей, покупая эту книгу, надеялся получить от меня, своего кумира, серию советов: „Чтобы не быть лохом, не делай того и не надевай этого, а вот тут пройди по струнке, не задев фалдами за косяк“. В воображении возникает безбрежное минное поле лоховства, в котором я, как былинная героиня, показываю своим последователям единственный безопасный путь. На самом деле все наоборот: человек, иммунный к бацилле лошизма, шляется по жизни вдоль и поперек, как ему взбредет в голову. Если кто и живет в узких рамках „можно-нельзя“, так это как раз главный герой нашей книги, Его Величество Лох. Вера в какую-нибудь лженаучную чертовщину вроде молекулярной памяти воды, магию рун или силу камней — черная метка лоха. Но и не верить ничему и никому на свете, подозревая всех в тайном заговоре, — тоже вполне лоховское свойство.»