Лена Миро разнесла «скачущую по чужим кроватям» Собчак

Блогер Лена Миро, известная своими резкими комментариями по поводу самых резонансных тем, не смогла обойти стороной и эпическую драку режиссера Константина Богомолова и мужа Ксении Собчак . Высказалась Миро в своем ЖЖ многословно, традиционно, резко и эмоционально.

По мнению блогера, если кому и надо было съездить по лицу в этой ситуации, так это «подлой жене». Впрочем, оговаривается Миро, и Собчак бить не надо. Любая драка унижает мужчину, демонстрируя его бессилие «удовлетворить женщину, чтобы она не скакала по чужим кроватям».

При этом Лена Миро пишет, что некоторым бабам нравится, когда за них дерутся. А, между тем, адекватная женщина ценит «гордость, внимание, успех своего мужчины, а не кулаки.

»После секса с Богомоловым ты ляжешь с ней?!» — с ужасом спрашивает неудачливого супруга Миро.

Автор страницы в ЖЖ уверена, что Собчак не та баба, по поводу которой стоит так расстраиваться. Миро советует супругу Ксении сказать спасибо, что эта ситуация спокойно решается разводом.