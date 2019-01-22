Бывший участник «Уральских пельменей» Нетиевский запустил бизнес-проект

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский запустил новый бизнес-проект. Об этом он рассказал в Instagram.

Артист объявил об открытии бизнес-тренингов на круизной яхте во время 10-дневного путешествия по Сейшельским островам. Нетиевский будет обучать всех желающих управлению проектами, пиару, тимбилдингу и «актерскому мастерству в бизнес-процессах».

«Я всегда любил дикую природу и активный отдых. Кроме того, я давно занимаюсь тренингами и семинарами. Знакомые предложили совместить эти два моих любимых занятия: отправиться в настоящее путешествие, а в нем провести мастер-классы», — пояснил Нетиевский изданию Ura.ru.

Напомним, в 2015 году Сергей Нетиевский со скандалом покинул «Уральские пельмени». Бывшие коллеги обвинили своего экс-директора в присвоении денег и других махинациях.