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Бывший участник «Уральских пельменей» Нетиевский запустил бизнес-проект 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский запустил новый бизнес-проект. Об этом он рассказал в Instagram.
Артист объявил об открытии бизнес-тренингов на круизной яхте во время 10-дневного путешествия по Сейшельским островам. Нетиевский будет обучать всех желающих управлению проектами, пиару, тимбилдингу и «актерскому мастерству в бизнес-процессах».
«Я всегда любил дикую природу и активный отдых. Кроме того, я давно занимаюсь тренингами и семинарами. Знакомые предложили совместить эти два моих любимых занятия: отправиться в настоящее путешествие, а в нем провести мастер-классы», — пояснил Нетиевский изданию Ura.ru.
Напомним, в 2015 году Сергей Нетиевский со скандалом покинул «Уральские пельмени». Бывшие коллеги обвинили своего экс-директора в присвоении денег и других махинациях.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Нетиевский , РИА Ura.ru
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