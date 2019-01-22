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Волочкова стихами ответила Шнурову 

Рамблер + ещё 6 15 часов назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова в Instagram ответила на стихотворение музыканта Сергея Шнурова, в котором тот посмеялся над ее шпагатами.
Ранее Шнуров на своей странице посоветовал тем, «кто талантом небогат», но хочет много лайков и подписчиков, «раздвигать ляжки» и делать шпагат по примеру Волочковой.
Балерина решила ответить музыканту в стихотворной форме. Она напомнила про громкий развод Шнурова и заявила, что он плохо выглядит (орфография и пунктуация автора сохранены):
Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову.
Некоторым подписчикам балерины стихотворение не понравилось, они посоветовали ей «не браться за поэзию, если таланта нет».
«До Шнура тебе плыть и плыть!» — заявила @irinamoskaleva8282.
«Я поэт, зовут Незнайка..» — написала @elenamickuniene.
Однако многие пользователи похвалили ее ответ и посоветовали записать совместную песню с «Ленинградом». Некоторые поклонники вступились за балерину, тоже сочинив стихотворения.
«Не завидуй ты Серёжа Насте Волочковой! Писюном махал на сцене, ну а что такого? Разве то соизмеримо с Настиным размахом? Ведь никто и не заметил, и Серёжа чахнет (((» — написала @diana.sharapovaiii.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Сергей Шнуров
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