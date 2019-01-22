Волочкова стихами ответила Шнурову

Ранее Шнуров на своей странице посоветовал тем, «кто талантом небогат», но хочет много лайков и подписчиков, «раздвигать ляжки» и делать шпагат по примеру Волочковой.

Балерина решила ответить музыканту в стихотворной форме. Она напомнила про громкий развод Шнурова и заявила, что он плохо выглядит (орфография и пунктуация автора сохранены):

Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

Некоторым подписчикам балерины стихотворение не понравилось, они посоветовали ей «не браться за поэзию, если таланта нет».

«До Шнура тебе плыть и плыть!» — заявила @irinamoskaleva8282.

«Я поэт, зовут Незнайка..» — написала @elenamickuniene.

Однако многие пользователи похвалили ее ответ и посоветовали записать совместную песню с «Ленинградом». Некоторые поклонники вступились за балерину, тоже сочинив стихотворения.