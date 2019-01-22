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Богомолов рассказал о самочувствии после драки с Виторганом 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: konbog75 / Instagram
Режиссер Константин Богомолов рассказал о последствиях драки с актером Максимом Виторганом.
Богомолов рассказал, что в результате конфликта он получил перелом носа и смещение костей черепа, и поблагодарил врачей за помощь.
Виторган разбил нос Богомолову
«Прекрасный врач <…> собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано», — написал режиссер в Instagram.
Накануне СМИ сообщили, что Максим Виторган избил Богомолова в кафе в центре Москвы. Причиной конфликта могла стать супруга актера Ксения Собчак, которой приписывают роман с режиссером.
По информации РИА «Новости», заявлений в полицию ни от одной из сторон не поступало.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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