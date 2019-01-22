Богомолов рассказал о самочувствии после драки с Виторганом

Богомолов рассказал, что в результате конфликта он получил перелом носа и смещение костей черепа, и поблагодарил врачей за помощь.

«Прекрасный врач <…> собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано», — написал режиссер в Instagram.

Накануне СМИ сообщили, что Максим Виторган избил Богомолова в кафе в центре Москвы. Причиной конфликта могла стать супруга актера Ксения Собчак , которой приписывают роман с режиссером.

По информации РИА «Новости», заявлений в полицию ни от одной из сторон не поступало.