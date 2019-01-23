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Разнос Роскосмосу, угроза Сирии и другие события дня
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Самбурская разоблачила мать дочери Головина 

News.ru + ещё 6 25 минут назад
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Анастасия Самбурская не осталась в стороне от конфликта между актёром Александром Головиным и девушкой, родившей от него дочь. По словам Самбурской, экс-возлюбленная её коллеги зарабатывает на скандале.
Новость о том, что у звезды сериала «Кадетство» есть дочь, удивила многих. 20-летний актёр поначалу отказался признавать ребёнка. А известно о дочери стало после того, как Светлана Белогурова объявила об этом в эфире ток-шоу. Общая приятельница Головина Настастья Самбурская, лично знавшая Белогурову, сдавала её квартиру. Но некоторое время назад она попросила освободить жилплощадь. И обвинила мать восьмимесячной дочери в спекуляции на ситуации, а также употреблении наркотических средств.
«Вот вам и мать засранка. Ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты Света такой «борец за правду», расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребёнка от такой матери», — публично заявила Самбурская. Добавив затем, что девушка буквально вымогает деньги у знакомых.
«Я ей дала деньги на комбез ребёнку 7 тр. Она позвонила моей знакомой и сказала, что я ей дала всего 3, что ей бедной не хватает, та ещё 3 тр перевела. Жалко?» — возмутилась в комментариях актриса.
Александр Головин, в свою очередь, после поднявшейся волны обсуждений, через адвоката заявил, что готов предоставить биологический материал для проведения экспертизы ДНК. Тест определит, является ли актёр отцом восьмимесячной дочери. Если да, то мужчина будет обязан выплачивать алименты.
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Шоу-бизнес , Другое , Александр Головин
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