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«Ты же мать!»: Водонаева шокировала развратным танцем в ботфортах 

Дни.ру + ещё 1 12 часов назад
Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду, мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьма откровенном наряде. Поклонников "неприличный" танец шокировал.
Блог бывшей звезды "Дома-2", как отмечают журналисты, сегодня главный источник дохода Водонаевой. Чтобы доходы не падали, нужен качественный "контент", так что звезде приходится постоянно придумывать что-то новое.
На сей раз пышногрудая красавица решила устроить танцы в откровенном боди и высоких ботфортах. Подписчики удивились, так как танец напоминал популярный у молодежи тверк. Поклонники решили, что нелишне напомнить звезде о ее семейном статусе.
"Ты замужем. Скромнее надо быть", "Алена! Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!", "Выглядит так, как будто надоел муж, а не каре", "Вам муж разрешает такое? Уххх, не любит, Алена, он вас. Любящий муж заревновал бы", "И правда, ты же замужем!", — комментируют танцевальный номер подписчики (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Однако Водонаева, судя по подписи к видео, предвидела такую реакцию.
"Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре", — написала звезда.
Нашлись у Алены Водонаевой и защитники. Они указали критикам на то, что после заключения брака и рождения ребенка жизнь не заканчивается. Водонаева воспитывает восьмилетнего сына Богдана от первого брака. Со своим нынешним мужем Алексеем девушка оформила отношения в сентябре 2017 года, напоминает "Комсомольская правда".
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Шоу-бизнес , Видео , Комсомольская правда
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