«Ты же мать!»: Водонаева шокировала развратным танцем в ботфортах

Алене Водонаевой надоело каре. Это побудило замужнюю звезду, мать восьмилетнего мальчугана, станцевать перед видеокамерой в весьма откровенном наряде. Поклонников "неприличный" танец шокировал.

Блог бывшей звезды "Дома-2", как отмечают журналисты, сегодня главный источник дохода Водонаевой. Чтобы доходы не падали, нужен качественный "контент", так что звезде приходится постоянно придумывать что-то новое.

На сей раз пышногрудая красавица решила устроить танцы в откровенном боди и высоких ботфортах. Подписчики удивились, так как танец напоминал популярный у молодежи тверк. Поклонники решили, что нелишне напомнить звезде о ее семейном статусе.

"Ты замужем. Скромнее надо быть", "Алена! Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!", "Выглядит так, как будто надоел муж, а не каре", "Вам муж разрешает такое? Уххх, не любит, Алена, он вас. Любящий муж заревновал бы", "И правда, ты же замужем!", — комментируют танцевальный номер подписчики (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Однако Водонаева, судя по подписи к видео, предвидела такую реакцию.