Богомолов рассказал врачам о драке из-за женщины

Инцидент произошёл вечером 21 января у входа в кафе в центре Москвы. По информации СМИ, Виторган разбил Богомолову нос, после чего окровавленный режиссёр вернулся в заведение, в котором отдыхал и попросил администратора вызвать «скорую».

«Слышала, как сказал врачам, мол, это из-за женщины. Говорит: «Зачем меня в больницу, я останусь здесь, буду ждать друзей», — приводит «МК» слова свидетельницы происшествия.

По словам женщины, Богомолов сказал медикам, что произошедшее не стало для него неожиданностью, и он не собирается обращаться в полицию.

Медики кроме разбитого носа диагностировали у пострадавшего ещё гематому и несколько ушибов на лице. По словам обслуживающего персонала кафе, после того как врачи обработали раны, Богомолов дождался друзей и поехал домой.