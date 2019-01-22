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Богомолов рассказал врачам о драке из-за женщины 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Очевидцы потасовки между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым рассказали, что ссора произошла «из-за женщины», сообщает «Московский комсомолец». В этом избитый Богомолов якобы признался медикам скорой помощи.
Инцидент произошёл вечером 21 января у входа в кафе в центре Москвы. По информации СМИ, Виторган разбил Богомолову нос, после чего окровавленный режиссёр вернулся в заведение, в котором отдыхал и попросил администратора вызвать «скорую».
«Слышала, как сказал врачам, мол, это из-за женщины. Говорит: «Зачем меня в больницу, я останусь здесь, буду ждать друзей», — приводит «МК» слова свидетельницы происшествия.
По словам женщины, Богомолов сказал медикам, что произошедшее не стало для него неожиданностью, и он не собирается обращаться в полицию.
Медики кроме разбитого носа диагностировали у пострадавшего ещё гематому и несколько ушибов на лице. По словам обслуживающего персонала кафе, после того как врачи обработали раны, Богомолов дождался друзей и поехал домой.
Ранее в СМИ появилась информация о любовной связи жены Максима Виторгана, журналистки Ксении Собчак, с Константином Богомоловым и вероятном разводе супругов по этой причине.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Московский комсомолец
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