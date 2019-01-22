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У Богомолова сдали нервы после драки с Виторганом 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Константин Богомолов после сообщений о драке с Максимом Виторганом странно себя ведет. Когда до режиссера дозвонился корреспондент ТВЦ.ru, у Константина сдали нервы. Режиссер выслушал журналиста и бросил трубку. После этого Богомолов на звонки не отвечал, хотя его телефон был в сети.
Второй участник скандала был более лоялен к представителям СМИ. Максим Виторган коротко и спокойно сообщил, что комментарии о произошедшем не дает.
Телефоны Виторгана и Богомолова разрываются после публикации в одном из телеграм-каналов о драке между ними. Журналисты пытаются узнать, была ли потасовка на самом деле. Однако предполагаемые участники драки своим молчанием лишь подогревают слухи.
Напомним, 21 января у одного из кафе в центре Москвы произошла драка. Предположительно, Виторган приревновал Ксению Собчак к Богомолову и вывел его поговорить. В ходе конфликта актер не сдержался и ударил режиссера в лицо.
По данным СМИ, в тот момент Богомолов был слегка навеселе и отказался от медицинской помощи. Он с разбитым носом вернулся в кафе и сел за столик.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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