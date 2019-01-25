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Избитый Виторганом Богомолов впервые показался на публике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 1 час назад
Режиссер Константин Богомолов впервые появился на публике после конфликта с актером Максимом Виторганом.
Его фото опубликовано Telegram-канале Василия Конова.
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«Первое появление на публике Богомолова после, якобы, разговора с Виторганом возле «Кофемании». Визуально нос в полном порядке. Это сейчас в Малом театре на московском показе Славы в рамках гастролей БДТ», — написал Конов.
Перед этим режиссер рассказывал в соцсетях, что у него якобы «переломан в двух местах» нос, а также были «смещены кости черепа».
Во вторник было опубликовано видео из московского ресторана, у которого подрались супруг Собчак Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов. Очевидец рассказал, что Собчак заступалась за Богомолова и осталась с ним в ресторане после ухода Виторгана.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов
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