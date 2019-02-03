Виторган предупредил о скандальных эфирах у Малахова про Собчак и драку

"Насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля Малахов) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны", — написал Виторган.

По его словам, он не намерен участвовать в подобного рода телепрограммах.

Он также добавил, что ему надоела шумиха вокруг его личной жизни.

Виторган подчеркнул, что данному инфоповоду осталось "жить пару недель".

Ранее сообщалось, что Собчак рассказала об отношениях с Виторганом.