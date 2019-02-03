Актер Максим Виторган в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг его драки с режиссером Константином Богомоловым и возможного развода с Ксенией Собчак.
"Насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля Малахов) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны", — написал Виторган.
По его словам, он не намерен участвовать в подобного рода телепрограммах.
Он также добавил, что ему надоела шумиха вокруг его личной жизни.
Виторган подчеркнул, что данному инфоповоду осталось "жить пару недель".
Ранее сообщалось, что Собчак рассказала об отношениях с Виторганом.