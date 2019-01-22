Виторган избегает говорить о драке из-за жены

Очевидцы инцидента, произошедшего вечером 21 января, рассказывают, что Виторган нанёс режиссёру несколько ударов по голове и лицу. Тот не стал отвечать тем же, а вернулся в кафе, чтобы привести себя в порядок. Попутно он попросил вызвать скорую помощь — госпитализация не понадобилась. Ни у кого из тех, кто обсуждает новость, нет сомнений: все произошло из-за супруги актёра Ксении Собчак, которой приписывают отношения с Богомоловым. По сообщениям инсайдеров, Собчак и Богомолов встретились тем же вечером в другом ресторане.

Максим Виторган в разговоре с корреспондентом News.ru отказался комментировать произошедшее. В аккаунте актёра в Instagram большинство подписчиков поддерживают супруга Ксении Собчак.