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Виторган избегает говорить о драке из-за жены 

News.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Максим Виторган отказывается обсуждать потасовку с режиссёром Константином Богомоловым. Стали известны новые подробности произошедшего.
Новость о драке между супругом Ксении Собчак и модным театральным режиссёром Константином Богомоловым вызвало бурное обсуждение в Сети. Инцидент произошёл в одной из кофеен известной сети в центре Москвы. В кафе под тем же названием, только по другому адресу, несколько месяцев назад имела место потасовка с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина — футболисты до сих пор находятся в СИЗО.
Очевидцы инцидента, произошедшего вечером 21 января, рассказывают, что Виторган нанёс режиссёру несколько ударов по голове и лицу. Тот не стал отвечать тем же, а вернулся в кафе, чтобы привести себя в порядок. Попутно он попросил вызвать скорую помощь — госпитализация не понадобилась. Ни у кого из тех, кто обсуждает новость, нет сомнений: все произошло из-за супруги актёра Ксении Собчак, которой приписывают отношения с Богомоловым. По сообщениям инсайдеров, Собчак и Богомолов встретились тем же вечером в другом ресторане.
Максим Виторган в разговоре с корреспондентом News.ru отказался комментировать произошедшее. В аккаунте актёра в Instagram большинство подписчиков поддерживают супруга Ксении Собчак.
«По-настоящему мужской поступок! И дело даже не в том, было или не было», «Молодец, настоящий мужчина! Всё правильно сделал!» — такие комментарии оставляют фолловеры.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Павел Мамаев , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Александр Кокорин , ФСИН , Москва
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