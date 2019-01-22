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В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

Сын Бондарчука решил развестись с женой 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Instagram
Сын режиссера Федора Бондарчука Сергей и Татиана Мамиашвили, дочь главы Федерации спортивной борьбы России, решили подать на развод. Об этом сообщает Super.
По данным издания, сейчас пара готовит документы для подачи в суд. Super отмечает, что Мамиашвили сняла обручальное кольцо и давно не появлялась с мужем на публике. Что стало причиной их расставания, не уточняется.
Свадьба Бондарчука и Мамиашвили состоялась в 2012 году. У пары есть две дочери пяти и шести лет.
Super обратило внимание, что на новогодних фотографиях Мамиашвили запечатлена с детьми, отца на снимках нет.
Издание отмечает, что сына режиссера в последнее время часто замечают на вечеринках Алексея Киселева.
Шоу-бизнес , Алексей Киселев , Федор Бондарчук
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