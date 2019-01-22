Сын Бондарчука решил развестись с женой

Сын режиссера Федора Бондарчука Сергей и Татиана Мамиашвили, дочь главы Федерации спортивной борьбы России , решили подать на развод. Об этом сообщает Super.

По данным издания, сейчас пара готовит документы для подачи в суд. Super отмечает, что Мамиашвили сняла обручальное кольцо и давно не появлялась с мужем на публике. Что стало причиной их расставания, не уточняется.

Свадьба Бондарчука и Мамиашвили состоялась в 2012 году. У пары есть две дочери пяти и шести лет.

Super обратило внимание, что на новогодних фотографиях Мамиашвили запечатлена с детьми, отца на снимках нет.