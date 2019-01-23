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Крым — наша страна: Лолита резко сменила мнение после скандала 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях поделились неожиданной информацией
Крымский блогер Александр Горный рассказал, что с прибытием в новый аэропорт Симферопол я пассажиров приветствует голос певицы Лолиты Милявской. По его словам, город она называет "самым живописным местом нашей страны".
"Прилетел в Симферополь, жду багаж, а тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта Симферополь, как она говорит — "в самом живописном месте нашей страны". А кто-то сомневался, что нашей?" — написал он в своем Facebook.
Ранее певица в интервью украинским журналистам заявила, что на самом деле считает Крым украинской территорией. По ее словам, она часто приезжает туда и выступает там на украинском. В России слова Милявской вызвали негативную реакцию. После этого артистка посоветовала посмотреть все интервью и не выдергивать слова из контекста.
В 2015 году Лолите запретили въезд на Украину из-за посещения Керчи. 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли ее с поезда и отправили обратно в Россию. Как пояснила певица, она ехала в Киев, чтобы посетить заболевшую дочку.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Александр Горный , Лолита Милявская , Республика Крым , Симферополь
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