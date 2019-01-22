Сестра умершей звезды «Дома-2» сообщила о страшном диагнозе

Василиса Лобанова страдает от приступов тахикардии. Болезнь обострилась сразу после гибели ее сестры Полины, которая в прошлом была участницей реалити-шоу "Дом-2".

В минувший понедельник, 21 января, Василиса опубликовала в своем микроблоге пост, в котором рассказала о своем диагнозе. Она сообщила, что проблемы с сердцем у нее начались еще много лет назад после смерти матери. Следующим ударом в ее жизни стал уход бабушки.

"В связи с потерей мамы в 2004 году, после сильного стресса/срыва у меня начались резкие приступы. Первый мой приступ был 180 ударов, это было очень много. В то время приступы были очень редкие, раз в полгода. Они меня не сильно беспокоили. Дальше я потеряла бабушку, это опять срыв для моей психики, приступы начали учащаться от 1 до 10 раз в месяц", — поделилась Лобанова.

После этого женщина посетила врача в своем городе, который не обнаружил ничего необычного в ее симптомах. Тогда она обратилась за помощью к специалистам в Москве, но они тоже не смогли поставить ей четкий диагноз.

"Даже в Склиф обращалась, но и там развели просто руками, хоть и смотрел сам профессор, странно, да?" — отметила сестра звезды "Дома-2".

Когда летом 2018 года ушла из жизни Полина, то приступы у Василисы стали случаться почти каждую ночь.

"А вот когда я уже потеряла сестру, тут стало ещё хуже… Но самое страшное, что сердце стало не просто разгоняться, а замирать", — поделилась женщина.

Лобанова уже пережила несколько операций, но она боится, что следующий приступ может стать для нее последним.

Напомним, героиня телепроекта "Дом-2" умерла летом 2018 года. За несколько часов до трагедии Полина находилась в клубе с друзьями, где принимала запрещенные вещества. Тело девушки позднее обнаружили в квартире ее знакомого. Врачи сообщили, что причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.