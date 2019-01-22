СМИ опубликовали видео «драки» Богомолова и Виторгана

С осени 2018 года средства массовой информации пишут о вероятной любовной связи жены Виторгана, журналистки Ксении Собчак , с Богомоловым и вероятном разводе супругов по этой причине.

Накануне СМИ сообщили, что актер избил режиссера, разбил тому нос, у входа в одно из кафе в центре Москвы — в Китай-городе.

По данным прессы, окровавленный Богомолов вернулся в заведение, в котором перед тем отдыхал, смыл кровь и не стал обращаться за медицинской помощью.

В распоряжении «Мэш» оказалось видео с городской камеры наблюдения, направленной на вход в то самое заведение. На кадрах низкого качества видны люди, однако опознать их как Виторгана и Богомолова не представляется возможным.

Не очевидно и то, чем они заняты. В какой-то момент один из них отходит от другого. В конце видео к тому же месту подъезжает автомобиль скорой помощи.