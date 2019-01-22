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СМИ опубликовали видео «драки» Богомолова и Виторгана 

Рамблер 1 час назад
Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео, якобы запечатлевшее избиение актером Максимом Виторганом режиссера Константина Богомолова.
С осени 2018 года средства массовой информации пишут о вероятной любовной связи жены Виторгана, журналистки Ксении Собчак, с Богомоловым и вероятном разводе супругов по этой причине.
Накануне СМИ сообщили, что актер избил режиссера, разбил тому нос, у входа в одно из кафе в центре Москвы — в Китай-городе.
По данным прессы, окровавленный Богомолов вернулся в заведение, в котором перед тем отдыхал, смыл кровь и не стал обращаться за медицинской помощью.
В распоряжении «Мэш» оказалось видео с городской камеры наблюдения, направленной на вход в то самое заведение. На кадрах низкого качества видны люди, однако опознать их как Виторгана и Богомолова не представляется возможным.
Не очевидно и то, чем они заняты. В какой-то момент один из них отходит от другого. В конце видео к тому же месту подъезжает автомобиль скорой помощи.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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