Волочкова анонсировала свою свадьбу

По данным телеканала, скорую свадьбу балерина анонсировала во время презентации своей книги. Личность жениха она не раскрыла.

Волочкова отметила, что недавно она вернулась с Мальдивских островов, а жених встретил ее в аэропорту с букетом белых роз, шампанским со льдом и «эскортом из четырех машин». На Новый год он подарил балерине кольцо с рубином и бриллиантами.

Балерина подчеркнула, что ее жених — непубличный человек, и она сама отговорила его от идеи появиться перед журналистами.

Ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.

Волочкова говорила, ее новый спутник — не Басков, не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. Балерина пообещала подписчикам, что они очень удивятся, когда она назовет его имя.