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Волочкова анонсировала свою свадьбу 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что выйдет замуж в 2019 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, скорую свадьбу балерина анонсировала во время презентации своей книги. Личность жениха она не раскрыла.
Волочкова отметила, что недавно она вернулась с Мальдивских островов, а жених встретил ее в аэропорту с букетом белых роз, шампанским со льдом и «эскортом из четырех машин». На Новый год он подарил балерине кольцо с рубином и бриллиантами.
Балерина подчеркнула, что ее жених — непубличный человек, и она сама отговорила его от идеи появиться перед журналистами.
Ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.
Волочкова говорила, ее новый спутник — не Басков, не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. Балерина пообещала подписчикам, что они очень удивятся, когда она назовет его имя.
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Волочкова
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