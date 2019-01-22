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В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

Регина Тодоренко призналась, что находится в стрессе и ей требуется помощь психолога 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: @REGINATODORENKO/
Телеведущая заявила, что порой ей хочется сбежать от проблем на другую планету.
Известная телеведущая Регина Тодоренко не так давно стала мамой. Ребенка она родила от певца Влада Топалова. Звезда призналась, что сейчас она находится в стрессе. По признанию звезды, порой ей хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что там она обретёт счастье. Однако в таких случаях она вспоминает слова мамы, которая ей сказала, что если она уедет, то ей придется взять себя, а значит свои проблемы и хлопоты. Тодоренко старается всегда анализировать, почему неприятная ситуация произошла именно с ней.
«Часто слышу фразу: «Отплати той же монетой», но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться», — призналась телеведущая.
«Я за психологов, если он поможет человеку — отлично! Потому что негатив нельзя держать в себе, это потом на здоровье отображается, и на людей сливать все тоже не хорошо», «Это гормоны, ближе к году пройдёт», «Психологи, психотерапевты — это разумный подход к решению многих проблем, так как наше поведение, решения по жизни идут из подсознания. Правда данный подход работает на долгосрочную перспективу, на раз-два-три только настроение может улучшиться, что тоже в принципе хорошо!» — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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