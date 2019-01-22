Регина Тодоренко призналась, что находится в стрессе и ей требуется помощь психолога

Телеведущая заявила, что порой ей хочется сбежать от проблем на другую планету.

«Часто слышу фразу: «Отплати той же монетой», но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться», — призналась телеведущая.

«Я за психологов, если он поможет человеку — отлично! Потому что негатив нельзя держать в себе, это потом на здоровье отображается, и на людей сливать все тоже не хорошо», «Это гормоны, ближе к году пройдёт», «Психологи, психотерапевты — это разумный подход к решению многих проблем, так как наше поведение, решения по жизни идут из подсознания. Правда данный подход работает на долгосрочную перспективу, на раз-два-три только настроение может улучшиться, что тоже в принципе хорошо!» — заметили в комментариях пользователи.