Актер винит только себя в том, что их брак распался.
Не так давно Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Она родила в одной из столичных клиник сына. Кто является отцом ребенка, артистка пока предпочитает не говорить. Жизнью бывшей жены регулярно интересуется Гоша Куценко. Они прожили вместе пять лет. В студии передачи «Судьба человека» он вспомнил о том времени. Мужчина познакомился с Марией, когда учился в театральном институте. У них сразу вспыхнули чувства друг к другу. Сейчас актер недоумевает, почему такая привлекательная девушка выбрала его.
В 90-е они жили вместе, преодолевая печали и невзгоды. Порошина подарила своему избраннику дочь Полину в 1996 году, а через несколько месяцев после этого они расстались. «Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», — поделился своим мнению Куценко. По его словам, он сам рассказал об измене Марии и лишь спустя годы она его простила. Теперь они поддерживают теплые отношения. Гоша не скрывает, что жалеет о том, что изменил Порошиной.
Гоша Куценко винит только себя в крахе брака с Порошиной. фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Во всем произошедшем актер винит только себя. Оглядываясь назад, он предполагает, что скорее всего так поступил из-за комплексов. По его словам, мама его очень любила, так как он был единственным ребенком в семье. Когда его родители один за другим ушли из жизни после борьбы с онкологией, Куценко тяжело переживал утрату. Он считает, что именно тогда и начал взрослеть. «Папа завещал мне найти его дочь от первого брака, она живет на Украине, я все еще ищу ее», — признался Гоша. Напомним, что у Порошиной также есть еще трое дочерей от Ильи Древнова. А Куценко живет в барке с Ириной Скриниченко, которая родила от него детей: Евгению и Светлану.