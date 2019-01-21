Гоша Куценко жалеет, что изменил Марии Порошиной

Актер винит только себя в том, что их брак распался.

Не так давно Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Она родила в одной из столичных клиник сына. Кто является отцом ребенка, артистка пока предпочитает не говорить. Жизнью бывшей жены регулярно интересуется Гоша Куценко . Они прожили вместе пять лет. В студии передачи «Судьба человека» он вспомнил о том времени. Мужчина познакомился с Марией, когда учился в театральном институте. У них сразу вспыхнули чувства друг к другу. Сейчас актер недоумевает, почему такая привлекательная девушка выбрала его.

В 90-е они жили вместе, преодолевая печали и невзгоды. Порошина подарила своему избраннику дочь Полину в 1996 году, а через несколько месяцев после этого они расстались. «Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», — поделился своим мнению Куценко. По его словам, он сам рассказал об измене Марии и лишь спустя годы она его простила. Теперь они поддерживают теплые отношения. Гоша не скрывает, что жалеет о том, что изменил Порошиной.

Гоша Куценко винит только себя в крахе брака с Порошиной. фото: кадр из передачи "Судьба человека"